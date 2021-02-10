OnePlus объяснила где делась версия 11 Pro

26

OnePlus оптимизировала линейку своих флагманов, точнее их названия

OnePlus в этом году отказалась от традиционной для предыдущих лет схемы с выпуском флагмана, а спустя небольшое время так называемого суперфлагмана. Официально подтверждено, что "прошек" не будет и в будущем, и теперь президент компании Ли Цзе (Li Jie) объяснил причины такого решения, а также определил статус линейки OnePlus Ace.

По его словам, четкое разделение на номерную серию и серию Ace является частью стратегии оптимизации ассортимента и фокусировки на наилучшем качестве обслуживания. По сути, они просто изменили нейминг и теперь обычная номерная версия стала Ace, а Pro версия стала обычной номерной. Интересно что за пределами Китая схема действует несколько иначе – Ace 2 поставляется под именем OnePlus 11R , то есть в рамках номерного блока.

Руководитель упомянул только две серии смартфонов, но ни слова не сказал о серии Nord . Есть подозрение, что семейство бюджеток разрабатывается по той же схеме, что и Redmi, то есть за нее отвечает отдельная команда со своими задачами и приоритетами. В этом году семейство Nord пока не пополнилось никаким смартфоном, а вот ребята из основной команды OnePlus работают как рабы на галерах и готовят к выходу третий аппарат под названием Ace 2 Racing Edition. А еще на выставке MWC обещали показать некий Concept. Ждем с нетерпением, потому что обычно все, что они презентуют под своим брендом действительно достойно внимания.

Читать также: Meizu 20 Pro – появились официальные рендеры, все же он красавец

Источник: gizmochina