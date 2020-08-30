OnePlus приглашает бета-тестеров для аксессуаров

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OnePlus открыла набор бета-тестеров: условия

Все мы привыкли к тому, что производители смартфонов с завидной регулярностью набирают команду бета-тестеров, которые могут первыми опробовать новые версии прошивок и сами устройства. Есть подобная программа и у OnePlus, когда перед выходом очередного флагманского устройства она устраивала набор тестировщиков. Но теперь она решила пойти дальше и считает, что ей нужны энтузиасты и для теста аксессуаров.

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Компания объявила о старте программы OnePlus Acessory Tester, участникам которой предстоит в течение года принять участие в тестировании минимум 3-х устройств. Прием заявок продлится до 15 сентября и только 5-10 пользователей смогут стать участниками программы. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо сделать обзор аксессуара и опубликовать его в ветке форума компании «аксессуары».

В последнее время OnePlus начала активно развивать собственную экосистему, не ограничиваясь выпуском только смартфонов. Она вышла на рынок смарт-телевизоров и многим приглянулись наушники OnePlus. Есть слухи, что готовится к выпуску Power Bank с функцией быстрой зарядки и умные часы.

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Предполагается, что компания всерьез намерена сделать фирменные аксессуары дополнительным солидным источником доходов. Возможно, в будущем мы увидим универсальные аксессуары, которые отлично подойдут к устройствам и других производителей. Больше об условиях отбора тестировщиков для аксессуаров, вы сможете узнать здесь.

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Источник: oneplus