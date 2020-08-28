Купили бы вы такой смартфон OnePlus Clover всего за $200?

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Бюджетка OnePlus с Snapdragon 460 и батарейкой на 6000 мАч будет стоить $200

В этом году OnePlus начала свой путь в мир доступных смартфонов. У нее вышел недорогой OnePlus Nord. И появятся еще больше доступных моделей. Нам обещают выход как минимум двух смартфонов, которые будут базироваться на Snapdragon 690 и Snapdragon 460. Изданию AndroidCentral удалось раздобыть информацию о младшем из дебютантов.

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По его словам, информатор надежный, поэтому его сведениям стоит доверять. Во-первых, ресурс подтверждает, что компания готовит смартфон с Snapdragon 460. Во-вторых, кодовое имя новинки — Clover. Ей приписывают 6,53-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 1560х720 точек, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной с возможностью ее расширения при помощи карт microSD.

У смартфона будет сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и тройная основная камера, где помимо главного датчика на 13 Мп с диафрагмой f/2.2 предложат парочку сенсоров по 2 Мп каждый. Фишкой новинки станет емкий аккумулятор на 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Производитель нашел возможность сохранить 3,5 мм разъем для наушников, есть поддержка Bluetooth 5.0 и работать новинка будет под управлением Android 10 с надстройкой OxygenOS 10.

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С оглядкой на характеристики, новинка напоминает Realme C15, за исключением аппаратной платформы, ПО и количества датчиков в основной камере. Что и неудивительно, учитывая родственные связи брендов. Анонс OnePlus Clover запланирован на конец нынешнего года и обещают ценник на уровне $200.

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Источник: androidcentral