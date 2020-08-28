Где купить дешевле?

Купили бы вы такой смартфон OnePlus Clover всего за $200?

28.08.2020 630 3

Бюджетка OnePlus с Snapdragon 460 и батарейкой на 6000 мАч будет стоить $200

 

В этом году OnePlus начала свой путь в мир  доступных смартфонов. У нее вышел недорогой OnePlus Nord. И появятся еще больше доступных моделей. Нам обещают выход как минимум двух смартфонов, которые будут базироваться на Snapdragon 690 и Snapdragon 460. Изданию AndroidCentral удалось раздобыть информацию о младшем из дебютантов.

 

Читать также: OnePlus готовит свои часы OnePlus Watch﻿

 

По его словам, информатор надежный, поэтому его сведениям стоит доверять. Во-первых, ресурс подтверждает, что компания готовит смартфон с Snapdragon 460.  Во-вторых, кодовое имя новинки — Clover. Ей приписывают 6,53-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 1560х720 точек, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной с возможностью ее расширения при помощи карт microSD.

 

Купили бы вы такой смартфон OnePlus Clover всего за $200? – фото 1

 

У смартфона будет сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне и тройная основная камера, где помимо главного датчика на 13 Мп с диафрагмой f/2.2 предложат парочку сенсоров по 2 Мп каждый. Фишкой новинки станет емкий аккумулятор на 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Производитель нашел возможность сохранить 3,5 мм разъем для наушников, есть поддержка Bluetooth 5.0 и работать новинка будет под управлением Android 10 с надстройкой OxygenOS 10.

 

Читать также: Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth﻿

 

С оглядкой на характеристики, новинка напоминает Realme C15, за исключением аппаратной платформы, ПО и количества датчиков в основной камере. Что и неудивительно, учитывая родственные связи брендов. Анонс OnePlus Clover запланирован на конец нынешнего года и обещают ценник на уровне $200.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: androidcentral

OnePlus Clover OnePlus Snapdragon 460
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Yura Solt 0
ясень пей , за 200 бачей можно в разы лучше по железу взять. 460 хоть и новый проц , но далеко от снапа 450 не убежал. А это древний век с такой производительностью.
28.08.2020 14:01
Ответить
Максим 0
Назови лучше модели
28.08.2020 14:05
Ответить
Vasya 0
200 бачей за 460 снеп,ну его
28.08.2020 13:58
Ответить

telegram__banner.png
Купили бы вы такой смартфон OnePlus Clover всего за $200?