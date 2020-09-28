OnePlus рассказал и показал, как будет работать быстрая зарядка на 65 Вт

60

Президент OnePlus Пит Лау решил поделиться результатами работы инженеров компании.

Блок зарядки OnePlus 8T﻿

На прошлой неделе мы писали о том, что OnePlus 8T будет поддерживать технологию быстрой зарядки на 65 Вт. Компания также раскрыла некоторые ключевые детали о зарядном устройстве. Сегодня генеральный директор OnePlus Пит Лау решил поделиться изображением самого зарядного блока, а также немного рассказать о принципе его работы.

Изображение, которое было размещено в аккаунте Лау в Weibo, подтверждает, что технология быстрой зарядки будет официально называться Warp Charge 65. Зарядное устройство имеет закругленные углы и кажется немного больше, чем блок Warp Charge 30.

Как вы можете заметить, блок зарядного устройства решили избавить от привычного разъема USB-A – теперь мы имеем порт USB-C. На изображении также показан кабель зарядки USB-C на USB-C, который будет вкладываться в комплект поставки OnePlus 8T.

Как мы уже рассказывали, новая технология позволит заряжать аккумулятор смартфона на 4500 мАч на 58% за 15 минут, а полный заряд займет всего за 39 минут. OnePlus заявляют, что новая технология не только совместима с предыдущими версиями Warp Charge, но и поддерживает технологию Power Delivery, что делает его пригодным для использования с совместимыми устройствами, например, MacBook Pro.

﻿Читать также: ﻿

OnePlus успокаивает фанатов, переживающих, что такая мощная зарядка может повредить смартфон. Warp Charge 65 имеет встроенный регулирующий чип. Также чип шифрования встроен в кабеле. Кроме того, OnePlus 8T имеет новую систему отвода тепла для поддержания температуры на безопасном уровне.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: techosports.co.in



https://andro-news.com/news/ne-vse-tak-horosho-apple-watch-3-randomno-perezagruzhayutsya-pos.html Не все так хорошо: Apple Watch 3 рандомно перезагружаются после обновления до новой WatchOS 7(в Адм. панель)