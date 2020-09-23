Характеристики и цена OnePlus 8T от ритейлера: уже привлекательнее

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На Amazon появились спецификации и ценники на OnePlus 8T

OnePlus уже приучила нас к тому, что ее флагманы обновляются два раза в год. Не станет исключением и год нынешний. 14 октября нас ждет премьера OnePlus 8T. Вчера глава компании заявил о том, что новинка будет радовать владельцев своим дисплеем, а также плавной и стабильной работой не менее чем три года. А вот порадует ли OnePlus 8T ценой?

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Первые слухи в этом плане были отнюдь не оптимистичными. Инсайдеры ориентировали нас на ценник в 799 евро за версию с 8/128 Гб, а модификацию с 12/256 Гб так и вовсе могли продавать за 899 евро. Такой порядок цифр отнюдь не обрадовал фанатов. Но, возможно, реальность будет куда приятнее и радужнее.

Так, поставщик утечек Ишан Агарвал нашел на немецком Amazon информацию, что та самая топовая версия с 12/256 Гб будет продаваться по цене 693 евро (точнее 699 евро). Тогда как базовую оценят на 100 евро меньше — 599 евро. Если эти сведения в итоге подтвердятся, то у OnePlus 8T есть все шансы стать успешным на рынке.

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На сайте продавца также удалось найти подтверждение, что новинка удостоится 120-Гц AMOLED-дисплея разрешением 2400х1080 пикселей при диагонали 6,65 дюйма, чипа Snapdragon 865 и аккумулятора на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой. В арсенале устройства будет фирменная оболочка OxygenOS 11 на базе Android 11, селфи-камера на 16 Мп и четырехкомпонентная тыльная 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Источник: 91mobiles