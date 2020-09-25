По словам OnePlus, OnePlus 8T будет заряжаться ну очень быстро
65Ваттная зарядка OnePlus 8T способна полностью зарядить смартфон меньше, чем за 40 минут.
За последние годы производители смартфонов смогли улучшить буквально все, кроме, возможно, самого главного вопроса – времени автономной работы. Пока инженеры решают вопрос долгого сохранения энергии, производители повышают скорость зарядки, чтобы компенсировать пользователям быстрый разряд.
Одной из первых компании, которая занялась вопросом по-настоящему быстрой зарядки, стала OnePlus. И в преддверии выпуска последнего смартфона, OnePlus 8T, компания решила показать новый виток развития своей технологии Warp Charge.
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Конечно, сейчас зарядка мощностью 65 Вт уже не кажется чем-то выдающимся на фоне блочков на 120 Вт, однако, OnePlus уделили большее внимание безопасности и надежности самой зарядки. При этом мы получаем двойную мощность – текущая версия Warp Charge выдает только 30 Вт.
Для улучшения стабильности зарядки компания разделила батарею OnePlus 8T емкостью 4500 мАч на две части, при этом обеспечивая одинаковую мощность 10 В/6,5 А на каждый аккумулятор, что позволит заряжать устройство быстрее. Мощности блока зарядки достаточно, чтобы дать полностью разряженному смартфону 58% зарядки всего за 15 минут, а полную зарядку - за 39 минут.
OnePlus обещает максимальную безопасность и надежность этой сверхбыстрой зарядки, благодаря датчикам, зарядным цепям и другим защитным механизмам, которые не дадут вашему смартфону или зарядному устройству разогреться до опасных температур.
Как и всегда, в полную силу зарядка будет работать только с проприетарными кабелем и зарядным устройством OnePlus. Компания успокаивает, что эти комплектующие сделаны настолько качественно, что вам не придется их менять. Что ж, посмотрим.
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Источник: OnePlus Forums
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