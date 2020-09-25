По словам OnePlus, OnePlus 8T будет заряжаться ну очень быстро

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65Ваттная зарядка OnePlus 8T способна полностью зарядить смартфон меньше, чем за 40 минут.

За последние годы производители смартфонов смогли улучшить буквально все, кроме, возможно, самого главного вопроса – времени автономной работы. Пока инженеры решают вопрос долгого сохранения энергии, производители повышают скорость зарядки, чтобы компенсировать пользователям быстрый разряд.

Одной из первых компании, которая занялась вопросом по-настоящему быстрой зарядки, стала OnePlus. И в преддверии выпуска последнего смартфона, OnePlus 8T, компания решила показать новый виток развития своей технологии Warp Charge.

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Конечно, сейчас зарядка мощностью 65 Вт уже не кажется чем-то выдающимся на фоне блочков на 120 Вт, однако, OnePlus уделили большее внимание безопасности и надежности самой зарядки. При этом мы получаем двойную мощность – текущая версия Warp Charge выдает только 30 Вт.

Для улучшения стабильности зарядки компания разделила батарею OnePlus 8T емкостью 4500 мАч на две части, при этом обеспечивая одинаковую мощность 10 В/6,5 А на каждый аккумулятор, что позволит заряжать устройство быстрее. Мощности блока зарядки достаточно, чтобы дать полностью разряженному смартфону 58% зарядки всего за 15 минут, а полную зарядку - за 39 минут.

OnePlus обещает максимальную безопасность и надежность этой сверхбыстрой зарядки, благодаря датчикам, зарядным цепям и другим защитным механизмам, которые не дадут вашему смартфону или зарядному устройству разогреться до опасных температур.

Как и всегда, в полную силу зарядка будет работать только с проприетарными кабелем и зарядным устройством OnePlus. Компания успокаивает, что эти комплектующие сделаны настолько качественно, что вам не придется их менять. Что ж, посмотрим.

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Источник: OnePlus Forums



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