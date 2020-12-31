Готовится к выходу фитнес-браслет OnePlus Band

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Портфолио бренда пополнится фитнес-трекером OnePlus Band с AMOLED-дисплеем

Люди, которые стремятся следить за своим здоровьем, уже давно знают о существовании таких умных аксессуаров, как фитнес-браслеты. На рынке уже достаточно обитателей запястий и, возможно, вскоре к ним примкнет еще один. Производить собственный фитнес-трекер намеревается OnePlus.

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Сообщается, что в следующем году китайская компания выйдет на рынок носимой электроники, представив свои первые смарт-часы и фитнес-браслет. Трекер физической активности должны анонсировать в первом квартале следующего года. Известно, что именовать новинку будут OnePlus Band, она удостоится AMOLED-дисплея и пользователям предложат на выбор различные ремешки.

Среди прочих отличительных черт новинки отмечают достойную автономность, а также ее функционал будет типичен для фитнес-браслета: считать количество пройденных шагов и расстояния, подсчет потраченных калорий, мониторинг сна и различных типов физической активности. Сам корпус устройства будет защищен от влаги. Сколько запросят за OnePlus Band информации нет. Но вряд ли гаджет будет дорогим.

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Источник: mysmartprice