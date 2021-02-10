Oppo A76: характеристики выносливой бюджетки

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Ничем не примечательный смартфон начального уровня

Сегодня Oppo сообщила дату презентации серии Find X5. Это флагманская линейка, которая предложит нетипичный дизайн тыльной камеры и продвинутые технические характеристики. Но не только выпуск топовых устройств входит в планы компании, найдется в ее портфолио место и более доступным смартфонам.

Так, готовится к выходу Oppo A76, который получит дизайн в стиле Oppo Reno7. Это будет аппарат, лицевая панель которого будет отведена под 6,56-дюймовый экран разрешением HD+ (1612х720 точек). Здесь же в левом углу расположилось отверстие под фронтальную камеру на 8-мегапикселей.

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В основе Oppo A76 будет лежать восьмиядерный чип Snapdragon 680 в связке с 4 Гб оперативной памяти. Аппарат удостоится флеш-накопителя емкостью 128 Гб, аккумуляторной батареи емкостью 5000 мАч и операционной системой Android 11. Предложат 3,5 мм разъем для наушников, поддержку карт microSD, пластиковый корпус весом 189 грамм и двойную основную камеру 12 Мп + 2 Мп. На выбор предложат черную и голубую расцветки.

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Источник: twitter