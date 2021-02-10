От слов к делу: Oppo готова предложить продвинутую систему стабилизации изображения

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Речь о технологии пятиосевой оптической стабилизации изображения и первенцами могут стать модели линейки Oppo Find X5

В августе прошлого года Oppo представила несколько передовых разработок в области мобильных камер и обработки изображений. В частности, компания продемонстрировала технологию пятиосевой оптической стабилизации изображения. Было объявлено, что у Oppo все готово, чтобы начать серийное производство решения и мы увидим его в устройствах компании с первого квартала 2022 года.

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И вот сегодня известный сетевой информатор Digital Chat Station заявил о том, что компания начнет массовое производство коммерческой технологии пятиосевой оптической стабилизации изображения, которая впервые в индустрии реализована на аппаратном уровне. Какие устройства первыми ее получат, объявлено не было. Но это точно будут смартфоны флагманского уровня и не исключено, что речь идет о серии Oppo Find X5.

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Напомним, что пятиосевая технология стабилизации изображения помогает процессору получать данные о движении посредством гироскопа, анализировать их обрабатывать посредством алгоритмов. После обработки информации, она передается на подвижный объектив и датчик изображения, которые приводятся в действие при помощи специальных моторчиков.

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Смещение линз используется для более плавной стабилизации, а сдвиг сенсора применяется тогда, когда необходима быстрая стабилизация со смещением матрицы по двум осям одновременно. Oppo декларирует, что эффективность ее технологии втрое выше прочих решений на рынке, а это уже близко к показателям зеркальных камер. В теории она должна повысить стабильность, цветопередачу и четкость изображений, а также увеличить эффективность компенсации изображений на 65% и скорость захвата света в условиях плохого внешнего освещения на 70%.

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Источник: sparronews