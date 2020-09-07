OPPO F17 Pro стал доступен для покупки

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Возможный хит продаж OPPO F17 Pro можно приобрести прямо сейчас на территории Индии.

На прошлой неделе OPPO представили новую линейку F17, и вот, спустя всего несколько дней, Pro-версию можно приобрести на территории Индии, а именно в индийском Amazon и сети электроники Flipkart.

OPPO F17 поставляется только в единственной конфигурации оперативной и постоянной памяти (8 ГБ + 128 ГБ), а также в трех возможных расцветках: черном, синем и металлическом белом. За F17 Pro просят 22 990 рупий, что, по сегодняшнему курсу, равно 313 долларов – что обещали, за то и продают.

Напомним: аппарат оснащен 6,43-дюймовым Super-AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления изображения 60 Гц. Сердцем устройства является MediaTek Helio P95. Смартфон работает на собственном интерфейсе ColorOS 7.2 на базе Android 10.

Блок основной камеры Oppo F17 Pro состоит из четырех объективов: главный на 48 Мегапикселей, 8-мегапиксельный «ширик» и две «затычки» по 2 Мегапикселя. Двойная фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп для основного модуля и 2 Мп для дополнительного.

К другим характеристикам относится Bluetooth версии 5.1, наличие 3,5 мм разъема для наушников и порт USB Type-C. Также имеется датчик отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

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Oppo F17 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4 015 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC Flash Charge 4.0 мощностью 30 Вт. Аппарат имеет размеры 160.1x73.7x7.48мм и весит 164 грамма.

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Источник: GSMArena



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