Слили информацию о новинках от OPPO: OPPO F17 и OPPO F17 Pro

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OPPO готовится к выходу трендовых новинок OPPO F17 и F17 Pro.





На прошлой неделе OPPO начала делиться информацией о скором выходе линейки OPPO F17. По слухам, смартфоны OPPO F17 и F17 Pro могут выйти в начале сентября. Учитывая такой скорый выход на рынок, неудивительно, что в Сети с каждым днем становится все больше утечек. И вот надежный инсайдер Ишан Агарвал поделился сегодня основными техническими характеристиками данных смартфонов.

Младшая версия OPPO F17 весит 163 грамма и имеет размеры 159,82 х 72,8 х 7,45 мм. Устройство имеет три варианта расцветок: оранжевый, морская волна, серебристый.

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OPPO F17 предложит 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. На заднике устройства находится блок основной камеры, состоящий из 16 мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного ширика и двух дополнительных сенсоров на 2 + 2 Мп. В вырез на дисплее в виде капли будет встроена фронталка на 16 Мп.





Сердцем смартфона будет выступать Snapdragon 662. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.

OPPO F17 Pro оснащен 6,43-дюймовым Super-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. На заднике OPPO F17 Pro располагается квадратный модуль основного блока камеры. Он состоит из 48-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного ультраширика, и двух «затычек» по 2 Мп каждая. В набор двойной фронтальной камеры входят 16-мегапиксельный основной датчик и дополнительный датчик глубины резкости.

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Работать смартфон будет на базе MediaTek Helio P95. Устройство будет питать аккумулятор емкостью 4000 мАч, который предложит технологию зарядки VOOC мощностью до 30 Вт. Смартфон предложит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в одной из модификаций.

Утечка показала, что OPPO F17 Pro имеет размеры 160,14 х 73,7 х 7,48 мм и вес 164 грамма. Смартфон будет выпускаться в трех расцветках: черный, голубой и белый.

О ценах на OPPO F17 и F17 Pro пока ничего не известно.﻿

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Источник: Twitter