Oppo Find N3 Flip – дата выхода, новые рендеры и мощный процессор

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﻿ Mediatek Dimensity 9200 и 12 ГБ оперативной памяти ﻿

Незадолго до презентации Oppo Find N3 Flip в сети появились данные тестов Geekbench, говорящие о наличии в складном смартфоне процессора Mediatek Dimensity 9200.



Find N3 Flip был замечен с номером модели PHT110. Он имеет 8-ядерный процессор с 1 ядром с частотой 3,05 ГГц, 3 ядра на 2,85 ГГц и 4 ядра 1,8 ГГц – это совпадает с характеристиками Dimensity 9200. Такой же чип работает на Vivo X90, X90 Pro и OPPO Find X6.



В информации Geekbench указано, что смартфон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 13. Есть данные, что Find N3 Flip также получит вариант с 16 ГБ. Устройство набрало 1367 баллов в одноядерном и 4168 баллов в многоядерном тесте.



Недавно появились рендеры Oppo Find N3 Flip:



Согласно утечкам, камера Find N3 Flip получит значительное обновление камеры по сравнению с моделью Find N2 Flip﻿. Круглый модуль вмещает 50 МП основную камеру с сенсором Sony IMX890, 48 МП ультрашироким объективом с IMX581 и 32 МП телефотокамерой IMX709 с оптическим зумом x2.



Предварительно известно о 8” LTPO AMOLED-дисплее с частотой обновления 120 Гц и 3,26” AMOLED-экране на тыльной стороне. Find N3 Flip сертифицирован для быстрой зарядки мощностью 67 Вт, по сравнению с 33 Вт у предшественника.

Ожидается, что Oppo анонсирует складной смартфон Find N3 Flip 29 августа.﻿ Информации о цене пока нет.

Источники: Gizmochina , GSMArena