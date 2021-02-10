Oppo Find X3 Pro получит 10-битный AMOLED LTPO дисплей с адаптивной частотой обновления?

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Oppo Find X3 Pro может получить один из лучших дисплеев

Продолжаем делиться утечками перед презентацией Oppo Find X3 Pro. Ранее, нам официально сообщили, что мы вправе ожидать отличный камерофон, который станет первым среди Android устройств с поддержкой записи 10-битной глубины цвета на фото и видео.

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Наверняка у многих возник логичный вопрос: а что будет с дисплеем? Будет ли он способен отобразить весь потенциал 10-битной фотографии или видео? Да, сможет. Стало известно, что производитель оснастит свой флагман 10-битным дисплеем, который сможет без погрешности и ограничений показывать все 1,07 миллиарда цветов и оттенков. Это полностью соответствует слогану предстоящей презентации - "Пробуждая цвет".

Более того, опытный инсайдер Ice universe в своем twitter поделился слухом о том, что дисплей в Oppo Find X3 Pro будет не просто с AMOLED матрицой, а с поддержкой LTPO. Напомним: это означает, что у дисплея появиться возможность адаптивно менять частоту обновления экрана прямо во время использования, в диапазоне от 5Гц до 120 Гц. В свою очередь, это поможет бережнее использовать аккумулятор и избавит от большой частоты кадров, когда нам это не нужно.

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Презентация новой линейки Oppo Find X3 состоится 11 марта, а это уже на следующей неделе.

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Источник: gsmarena.com