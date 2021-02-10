Инсайд. Oppo Find X3 Pro может стать прорывом по части макросъемки

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Oppo Find X3 Pro﻿ может порадовать полноценной макрокамерой

В последнее время мы замечаем, что «частым гостем» в списке камер у современных смартфонов становятся камеры для макросъемки. Ими уже никого не удивишь, но не редко пользователи задают вопрос «зачем они вообще нужны?!». Действительно, когда речь идет о непонятных модулях на 2-5 Мп, сложно в серьез воспринимать такие «инновации».

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Ввиду этого особенно интересно взглянуть на подход Oppo, который они, возможно, применили в Oppo Find X3 Pro. Инсайдер обратил внимание, что новинка от Oppo сможет делать по-настоящему макрофотографии, которые по степени увеличения будут сопоставимы с цифровыми микроскопами начального уровня. Кратность увеличения ожидается вплоть до х64. Интересно, что для достижения такой цели инженеры не просто снабдили камеру неплохим сенсором и специальной оптикой, но и установили вспомогательную подсветку прямо в объектив камеры.

Если обратит внимание на блок камер, то мы видим, как в один из объективов действительно встроено белое «кольцо», которое, предположительно, и есть той самой вспомогательной подсветкой.



Если это правда, то наличие такой макрокамеры может внести реальное разнообразием в фотовозможности смартфона, ведь часто при близкой съемке присутствует дефицит света, который усугубляется тенью, от самого смартфона.

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Интересно будет посмотреть, как это реализовано на практике, и какие нестандартные фотографии, возможно получить при помощи такой камеры.

Напомним – презентация линейки Oppo Find X3 состоится уже 11 марта.

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Источник: mydrivers.com﻿