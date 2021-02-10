Oppo Find X5 Pro станет заявкой на звание лучшего мультимедийного камерофона

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Oppo Find X50 Pro должен стать ультимативным и универсальным флагманом

Линейка Find X является экспериментальной в модельном ряду Oppo, здесь прослеживается дух новаторства и желание предложить нечто большее, чем просто мощный флагман. Oppo Find X2 удостоился одного из самых интересных дисплеев на рынке, а в Oppo Find X3 помимо отличного экрана еще и постарались реализовать продвинутую камеру. Сможет ли удивить серия Oppo Find X5?

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Об этом можно будет судить только после выхода новинок, а сегодня предлагаем узнать те характеристики, которые должен предложить Oppo Find X5 Pro. По инсайдерским сведениям, смартфон получит 120-герцовый LTPO AMOLED-дисплей диагональю 6,78 дюймов и разрешением QuadHD+. Построена «прошка» будет на новейшей флагманской платформе Snapdragon 898.

Oppo Find X5 Pro приписывают селфи-камеру на 32-мегапикселя Sony IMX616, аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт. Обещают беспроводную зарядку на 50 Вт и 10 Вт обратную. Серьезно создатели могут заморочиться над камерой, где в качестве главного датчика обещают модуль на 80 Мп. В тандеме с ним работать будет ультраширик разрешением 20-мегапикселей и телеобъектив на 16-мегапикселей. Завершать ансамбль сенсоров должен зум-перископ на внушительные 50 Мп.

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Когда должна состояться премьера, Oppo Find X5 и Oppo Find X5 Pro, не сообщается. Но упоминание чипа Snapdragon 898 среди параметров «прошки», указывает, что дебютирует новая серия, скорее всего, в следующем году.

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Источник: EqualLeaks