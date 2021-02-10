Oppo готовит к анонсу парочку флагманов: павлин и бабочка

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Павлин будет складным, а бабочка — ультимативно мощным флагманом

О том, что Oppo хочет показать свое видение складного смартфона, говорят достаточно давно. Своим концептом Oppo X 2021 год назад компания порвала все шаблоны того, каким может будущий смартфон, предложив концепцию раздвижного устройства. Идею сгибающегося дисплея обыграли аналогичному тому, как исполнен экран «рулонного» телевизора от LG.

Смартфон не пошел в серию из-за дороговизны и сложности реализации. Но складной мобильник в исполнении Oppo мы все же увидим и произойдет это в декабре. По крайней мере, инсайдеры ориентируют нас на этот срок выхода новинки и даже называют ее кодовое имя Peacock (павлин). Возможно, она выйдет с именем Oppo Fold и в числе ее характеристик называют 120-герцовый LTPO-экран от BOE диагональю 8 дюймов, чипсет Snapdragon 888, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. В качестве операционной системы предложат Android 11, фронталку на 32 Мп и в основной камере солировать будет 50 Мп датчик Sony IMX766.

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В начале года компания также порадует дебютом флагмана с кодовым именем Butterfly (бабочка). Новинка будет частью семейства Find X, но из-за пресловутых азиатских суеверий в нумерации устройств линейки могут пропустить цифру 4, и она получит название Oppo Find X5. Логично, что базироваться она должна на Snapdragon 898. Это все что известно о новом топовом устройстве компании.

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Источники: equalleaks, weibo