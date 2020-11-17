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OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем

17.11.2020 348 0

Чтобы экран оставался жёстким, разработчики использовали специальный 0,1-миллиметровый слой Warp Track

Компания OPPO анонсировала концепт умного телефона, оборудованного сворачивающимся экраном. Новинка называется OPPO X 2021. Коммерческое название может отличаться, но до запуска производства ещё далеко.

 

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OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 1

 

OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 2

 

Телефон оснащён панелью на органических светодиодах, которая сворачивается с двух сторон. При желании дисплей можно растянуть, превратив смартфон в планшетный компьютер. В обычном режиме он напоминает простой моноблок.

 

OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 3

 

В сложенном состоянии размер экрана составляет 6,7” по диагонали, а в разложенном увеличивается до 7,4”. Для повышения прочности панели применяется фирменная технология Warp Track, которая предполагает использование специального слоя толщиной 0,1 мм. Уникальная конструкция OPPO X 2021 позволила избавиться от линии сгиба, которая бросается в глаза в Huawei Mate Xs, Motorola RAZR, Samsung Galaxy Fold и других сгибаемые смартфонах.

 

OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 4

 

OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 5

 

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OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем – фото 6

 

При создании новинки китайская компания оформила 122 патента. Например, за безопасное растягивание отвечает механизм Roll Motor с двумя электрическими моторами. При этом растянуть дисплей можно на любую длину, что позволяет реализовать промежуточные режимы работы между 6,7” и 7,4”.

 

 

 

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Источник: GSMArena﻿

Oppo X 2021 Oppo
Автор: Панасовский Максим Дата публикации: 17.11.2020

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OPPO представила концепт первого в мире смартфона Oppo X 2021 со сворачивающимся дисплеем