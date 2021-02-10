Oppo готовит свой первый складной смартфон. Каким он будет

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В сеть слили ряд ключевых деталей смартфона

В сети достаточно давно ходят слухи, что Oppo среди тех компаний, кто хочет показать свое видение складного смартфона. Если инсайдеры знают, что говорят, то его анонс пройдет до конца нынешнего года. Сегодня в сеть слили подробности о том, каким будет складной смартфон Oppo.

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Информацией о новинке с широкой аудиторией поделился Digital Chat Station, который уже не раз демонстрировал свою осведомленность о еще не представленных новинках. Он заявляет, что внешне и конструктивно новинка будет схожа с Galaxy Z Fold. На внутренней стороне установят гибкую OLED-панель диагональю 7,8 – 8 дюйма разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц.

За идентификацию пользователя отвечает сканер отпечатков, расположенный на боковой грани. Аппаратной основой смартфона стал чипсет Snapdragon 888, а руководить его работой станет операционная система Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 12. Разрешение фронтальной камеры составит 32-мегапикселя и в основной камере в качестве ключевого будет датчик на 50-мегапикселей Sony IMX766.

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Источник: gizmochina