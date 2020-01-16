Представлен Oppo F15

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В Индии торговая марка Oppo хорошо известна и ее недорогие смартфоны здесь неплохо продаются. Поэтому неудивительно, что компания решила упрочить свои позиции на этом рынке и сегодня представила Oppo F15. Но это отнюдь не новый смартфон. Производитель пошел на ребрендинг Oppo A91, который ранее дебютировал на рынке Китая. За пределами же Поднебесной мобильник будут продавать как Oppo F15.





Смартфон доступен только в одной модификации с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной по цене $282. Он оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ (2400х1080 точек), восьмиядерным чипом Helio P70, наэкранным сканером отпечатков пальцев и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6.





Для селфи предложили модуль на 16-мегапикселей, а на тыльной стороне установили набор из четырех сенсоров: 48 Мп (f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.25) + 2 Мп (портретный, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). За автономность работы отвечает батарейка емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой VOOC 3.0 (50% за полчаса).





Оснастили Oppo F15 портом USB Type-C, беспроводными адаптерами Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS-приемником и слотом для карт microSD. В Индии смартфон уже можно приобрести в интернет-магазинах, а 24 января он появится в розничной сети.





Источник: firstpost.com







