Oppo начали отправлять обновление до ColorOS 11 на Oppo Reno4 5G и Oppo Reno4 Pro 5G

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Долгожданная многими фанатами Oppo новая версия прошивки ColorOS 11 начала отправляться на некоторые устройства компании.

В середине сентября этого года Oppo анонсировали выход новой версии своей прошивки ColorOS под номером 11 на базе Android 11. Фанаты были приятно удивлены решением компании почти сразу же начал отправлять вполне рабочие «бетки» на некоторые устройства.

И вот, спустя три месяца, Oppo Reno4 5G и Oppo Reno4 Pro 5G начали получать стабильное обновление до той самой ColorOS 11.

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На данный момент Oppo выпустили стабильное обновление ColorOS 11 для линейки Oppo Find X2. В нее входят, собственно, Find X2, Find X2 Pro и специальная версия Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Также к линейке X2 недавно присоединился Oppo F17 Pro, но далеко не во всех регионах.

Oppo Reno4﻿

То же самое относится и к Oppo Reno4 5G и Oppo Reno4 Pro 5G. Несмотря на то, что стабильная сборка доступна для обычного Reno4 в большинстве регионов, рассылка обновления для Pro-версии смартфона ограничивается Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Катаром, Таиландом и Россией.

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Кроме того, надо понимать, что несмотря на старт отправки обновления, пока оно будет доступно не для всех. Это связано с необходимостью постепенного развертывания, которая помогает защитить большинство пользователей от забагованных сборок. В любом случае, ждать момента, когда вы сможете установить новую прошивку на свой смартфон, осталось недолго.

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Источник: XDA



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