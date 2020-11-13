Фанаты OPPO дождались: компания начала отправлять ColorOS 11 на свои смартфоны

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Скоро многие смартфоны OPPO начнут получать долгожданную ColorOS 11, основанную на Android 11.

Вчера компания OPPO анонсировала развертывание новой версии своего графического интерфейса, ColorOS 11, основанного на свежем Android 11. После длительного бета-тестирования китайский техногигант объявил, какие страны получат обновление первыми.

Новый пост на официальном форуме компании гласит следующее: «Дорогие поклонники ColorOS, наконец-то стартует отправка долгожданной официальной ColorOS версии 11 для линейки Find X2, основанной на Android 11. Так что поторопитесь и не пропустите ее».

Первыми моделями, получившими обновление ColorOS 11, стали смартфоны линейки OPPO Find X2, которые в настоящее время официально продаются в Индии, Таиланде, Малайзии, Филиппинах, Камбодже, Пакистане, Египте и Вьетнаме.

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Также известно, что следующим устройством по очереди стоит OPPO F17 Pro, а обновление будет доступно сразу в Индии. Скорее всего, первые пользователи совсем скоро получат уведомление. В крайнем случае, производитель напоминает о возможности проверить пункт Обновление программного обеспечения в настройках смартфона.

Презентация ColorOS 11

В дополнение ко всем новым функциям Android 11, прошивка от OPPO также предложит возможность создания собственных обоев и даже рингтонов, настраиваемый Always-On-Display, улучшенный игровой режим, а также возможность изменять громкость уведомления в зависимости от того, как часто вы его игнорировали.

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Возможно, самой интересной функцией является FlexDrop, которая позволит открывать приложения в окнах, а сами окна располагать на экране смартфона, менять их размер и форму – по сути, улучшенный способ разделения экрана.

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Источник: ColorOS Forums



https://andro-news.com/news/oppo-provedet-ocherednuyu-krupnuyu-konferenciyu-inno-day-2020-gd.html Oppo проведет очередную крупную конференцию INNO DAY 2020, где покажут новые достижения компании(в Адм. панель)