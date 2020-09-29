Oppo представили бюджетник Oppo A33 с дисплеем 90 Гц

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Китайская компания Oppo выпустили новый бюджетник с неплохим экраном и бодрым железом.

Oppo до сих пор для нашего человека воспринимается как нечто диковинное, но у себя на родине эта компания обгоняет по продажам многих известных для нас производителей. Единственной серьезной проблемой для компании долгое время являлось немного неадекватное ценообразование: Oppo предлагала гораздо меньше за тот ценник, за который те же Xiaomi могли продавать добротный средне бюджетник.

Но, слава богам, курс компании в последнее время стал немного меняться, и мы все больше получаем действительно конкурентноспособных устройств. Одним из них точно должен стать представленный сегодня Oppo A33.

Устройство было выпущено сегодня в Индонезии. Oppo промоутирует его как супер-доступное предложение для людей, которые хотят иметь адекватно работающий смартфон, но не готовы заплатить больше 150 долларов.

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Сердцем смартфона выступает Snapdragon 460. В настоящее время этот чипсет является самым мощным Snapdragon 400-ой серии. Помогают ему 3 Гб оперативной памяти, а накопитель можно расширить до 256 Гб при помощи micro-SD карты. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Производитель решил немного сэкономить и установил панель с разрешением HD+.

В смартфон установлен блок основной камеры, состоящий из трех объективов: главный на 13 Мп, 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. В отверстии на дисплее мы обнаружим 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Питает устройство аккумулятор емкостью 5000 мАч с 18-ваттной быстрой зарядкой. К другим характеристикам относятся наличие порта USB-C и ColorOS 7.2, основанная на Android 10.

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Oppo A33 выпускается в черном и мятно-зеленом цветах. Продажи начнутся с 1 октября со стартовым ценником около 155 долларов.

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Источник: NDTV



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-obnovlenie-oneui-2.1-dlya-byudzhetnika.html Samsung начал отправлять обновление OneUI 2.1 для бюджетника Samsung Galaxy M21(в Адм. панель)