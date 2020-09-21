Представлен Oppo Reno4 SE: следуя правилам рынка

742

Тотальное наступление 5G-смартфонов. Oppo Reno4 SE очередное тому подтверждение

Китайская компания Oppo продолжает расширять портфолио смартфонов и сегодня пополнение случилось в линейке Reno4. В Китае был представлен Oppo Reno4 SE, где ставка сделана на поддержку сетей 5G, большой AMOLED-дисплей, быструю 65-ваттную зарядку и тройную основную камеру.

Читать также: В Сеть утек патент на интересные часы от OPPO

Габариты Oppo Reno4 SE составили 160,5х73,5х7,85 мм при весе 169 грамм. Фасад отдан под экран диагональю 6,43 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц. Сюда же встроили сканер отпечатков пальцев.

Внутри стоит восьмиядерный чип Dimensity 720 с тактовой частотой 2,0 ГГц в связке с 8 Гб оперативной памяти. Обладает смартфон флеш-накопителем на 128/256 Гб, фронтальной 32-мегапиксельной камерой со светосилой f/2.4 и двумя аккумуляторами суммарной емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. На полную «дозаправку» батарейки от 0 до 100% уйдет 37 минут.

Основная камера Oppo Reno4 SE включает в себя три датчика, где главный на 48 Мп с диафрагмой f/1.7. Есть широкоугольный сенсор на 8 Мп и макрообъектив на 2 Мп. Имеется поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Читать также: Oppo открывает новые возможности гибридного зума

В продажу Oppo Reno4 SE поступит 25 сентября по цене $369 за версию 8/128 Гб и за модификацию с 256 Гб постоянной памяти предлагают отдать $413.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источники: mydrivers, mydrivers