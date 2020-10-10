OPPO представит еще одну версию OPPO A73 – теперь с приставкой 5G

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Кажется, китайский техногигант представляет по несколько смартфонов в неделю, теперь нас ждет 5G-версия OPPO A73.

В начале этой недели компания OPPO без лишней шумихи представила «новинку» A73, которая, как оказалось, является обычным ребрендингом OPPO F17. И вот, спустя всего несколько дней, производитель уже готовит новую версию свежего смартфона. 5G-вариант OPPO A73 был замечен в Сети, а рассказал о нем известный и надежный инсайдер.

Характеристики, цена и изображения устройства появились в Твиттере инсайдера Судханшу Амбхоре. Примечательно, что A73 5G уже сильно отличается от обычного A73: и дизайном, и начинкой. То есть в этот раз мы можем ждать по-настоящему новый смартфон.

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Обычный OPPO A73 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 662, в то время как сердцем нового 5G-варианта будет выступать чип от MediaTek Dimensity 720. Размер и технология исполнения дисплея также отличаются: в новинке будет установлен 6,5-дюймовый FullHD+ IPS-дисплей. Удивительно, но обычная версия оснащена FullHD+ AMOLED-дисплей, но у прокаченной версии будет преимущество – 90 Гц вместо 60.

На задней панели смартфона установлен блок основной камеры на 3 сенсора в отличие от четырех в 4G-версии. Также меняется расположение светодиодной вспышки. Спереди нас ждет более современное отверстие в левом углу экрана, в котором установлена фронталка на 8Мп.

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Питает устройство емкий аккумулятор на 4040 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.

По словам Амбхоре, ценник на OPPO A73 5G должен остановиться на 299 евро ($350). Смартфон будет доступен на двух цветовых вариантах – неоновый и черный.

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Источник: Twitter



