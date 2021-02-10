Oppo призналась в несовершенстве 125 Вт зарядки
Быстрая 125 Вт зарядка небезопасна и требует доработки
На прошлой неделе в Китае Oppo провела конференцию, посвященную технологии быстрой зарядки. На мероприятии компания рассказала о своих последних наработках, которые направлены, прежде всего, на то, чтобы сделать зарядку не только быстрой, но и безопасной. В частности, она поведала о переключателе из нитрида гелия, микросхемах для контроля за безопасностью батареи, безопасном аккумуляторе по типу «сэндвича» и др. разработках.
По завершении конференции руководитель подразделения Oppo, занимающегося созданием быстрой зарядки, дал интервью средствам массовой информации, в котором он заявил, что мощность зарядки не бесконечна. Сейчас стоит задача улучшить или выжать максимум из уже созданного.
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У компании есть в активе 125-ваттная быстрая зарядка, которая была представлена еще год назад. Но до сегодняшнего дня компания так и не выпустила смартфон, который можно заряжать на такой мощности и сам зарядный адаптер. Максимальная мощность зарядки, которую можно встретить в смартфонах Oppo, составляет 65 Вт.
Естественно, что журналисты поинтересовались у топ-менеджера компании, почему они медлят с выпуском устройств с поддержкой 125 Вт зарядки. И вот какой ответ они услышали:
«Начать массовое производство сейчас не проблема, но нас все еще не устраивает статус-кво, поэтому мы не дошли до серийного производства. Это недовольство относится к необходимости использовать высокопроизводительные элементы, если емкость аккумулятора мала, то и срок службы аккумулятора недолгий. Увеличение источника питания приведет к тому, что телефон станет громоздким, что неприемлемо для наших технологий и продукции, поэтому есть необходимость в развитии аккумуляторных технологий. Кроме того, существует проблема высокопрочных угроз безопасности, вызванных более высокой химической реакционной активностью высокопроизводительной батареи».
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Фактически он подтвердил опасения, что быстрая зарядка все же увеличивает износ батарейки, что особенно заметно тогда, когда ее емкость невелика. Дать много миллиампер, значит, увеличить толщину смартфона, а это неприемлемо в нынешних условиях. Чтобы найти необходимый баланс, необходимо усовершенствовать современные аккумуляторы, а также серьезно прокачать безопасность источников питания.
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Источник: sparronews
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