Oppo Watch 2: изображения и характеристики

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Компания сделала максимум, чтобы предложить хорошую автономность Oppo Watch 2

27 июля состоится презентация смарт-часов Oppo Watch 2 и в преддверии этого события отличился известный сетевой информатор Эван Бласс, который слил в сеть пресс-изображения носимого гаджета, а также подоспели характеристики новинки.

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В первую очень бросается очевидное сходство с Apple Watch, очень они похожи. По имеющимся данным внутри корпуса из алюминиевого сплава будет скрываться процессор Snapdragon Wear 4100 вместе с сопроцессором Apollo 4s для выполнения простых задач с низким энергопотреблением для улучшения автономности работы. Президент Oppo уже заявил о том, что новые смарт-часы смогут прожить 2-3 дня на одном заряде.

Объем постоянной памяти в Oppo Watch 2 довели до 16 Гб, предложат поддержку eSIM, GPS, NFC, пульсометр и они смогут измерять уровень стресса. Работать смарт-часы станут под управлением фирменной оболочки ColorOS. Появится носимый гаджет в двух размерах: с дисплеями 42 мм и 46 мм, а вот начинка во многом будет схожая. Возможно, старшая версия будет отличаться более высоким уровнем защиты от воды и улучшенными показателями по автономности.

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Из интересного — игровой режим, который позволит при этом отвечать на звонки, проверять сообщения, измерять частоту сердечных сокращений и определять количество сожженных калорий.

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Источники: twitter, sparronews