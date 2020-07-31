Oppo Reno4 Pro выходит на глобальный рынок с урезанными характеристиками и меньшей ценой

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В прошлом сезоне у Oppo случилась достаточно удачная по характеристикам модель Reno3 Pro, но против нее сыграл достаточно высокий ценник. В этом году компания выпустила его преемника Oppo Reno4 Pro, который стоит также недешево. И вот теперь эта модель выходит на международный рынок с рядом упрощений по сравнению с китайской версией. Сделано это с одной целью — снизить цену. И это удалось, но ценник все равно высокий и с таким прайсом сложно конкурировать с тем же OnePlus Nord.

Что изменили

На глобальном рынке Oppo Reno4 Pro будет доступен с чипом Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц, тогда как китайский вариант обладает Snapdragon 765G. «Под нож» пустили основную камеру. Так, в Китае смартфон предлагается с тройной камерой 48 Мп + 13 Мп + 12 Мп, а на глобальный рынок он приходит с четырьмя датчиками, два из которых бесполезные: 48 Мп (Sony IMX586, f/1.7) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.2) + 2 Мп (датчик глубины) + 2 Мп (макросенсор). В числе упрощений стоит упомянуть поддержку Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 и отсутствие модуля NFC, тогда как у китайской версии чип для бесконтактных платежей есть, а также предложили поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Что сходного

Все прочие характеристики оставили нетронутыми. Oppo Reno4 Pro предлагает 6,65-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, селфи-камеру на 32 Мп, 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Имеется наэкранный сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой 65-ваттной зарядки. Поставляется смартфон с ОС Android 10, поверх которой установили ColorOS 7.2.

Старт продаж новинки в Индии запланирован на 5 августа и оценили ее в $468. Для сравнения в Китае Oppo Reno4 Pro появился с ценником $536 за версию 8/128 Гб.

Источник: theverge

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