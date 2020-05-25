Oppo Reno 4 и Oppo Reno 4 Pro: характеристики смартфонов слили в сеть

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Не секрет, что готовится к выходу Oppo Reno 4 и вчера мы демонстрировали первые промо-рендеры новинки. А сегодня подоспела информация, что помимо базовой версии представят Pro-вариант, а также рассказали о том, какими характеристиками наградят новинки.

Oppo Reno 4 должен предложить 6,4-дюймовый дисплей с овальным отверстием под сдвоенную фронталку 32 Мп + 2 Мп и поверх него расположится 2,5D-стекло. Что касается «прошки», то тут предпочли использовать 3D-стекло, установили экран диагональю 6,55 дюйма и селфи-модуль одиночный на 32 Мп. Ожидается, что здесь будут применены OLED-матрицы со встроенными в них сканерами отпечатков пальцев.

Оба смартфона получат чипсет Snapdragon 765G, аккумулятор емкостью 4000 мАч, быструю 65-ваттную зарядку и тройную тыльную камеру, но набор датчиков будет отличаться. Так, Oppo Reno 4 Pro предложит сенсоры 48 Мп (OIS) + 12 Мп + 13 Мп (телеобъектив), а Oppo Reno 4 получит датчики 48 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (монохромный).

Младшая версия будет поставляться в двух версиях: 8/128 Гб и 8/256 Гб. «Прошка» предложит модификации с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти. Когда компания устроит презентацию Oppo Reno 4 и Reno 4 Pro, сведений нет. Но судя по волне утечек, релиз не за горами.

Источник: sparrowsnews