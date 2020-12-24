Oppo Reno5 Pro + Artist Limited: первый серийный смартфон-хамелеон

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Анонсирован Oppo Reno5 Pro + Artist Limited меняющий цвет корпуса

Сегодня в Китае состоялась премьера Oppo Reno5 Pro+, который можно смело именовать флагманом нынешнего года. Он получил дисплей с повышенной герцовкой, ультрабыструю зарядку, мощную аппаратную платформу и стал единственным в своем роде, кто получил датчик изображения на 50 Мп Sony IMX766. А еще есть Artist Limited версия, фишкой которой стало электрохромное покрытие на тыльной стороне.

Фишка этого решения — возможность менять цвет задней панели с синего на серый и наоборот. Подобное решение ранее показали в OnePlus 8T Concept, который так и не выйдет на рынок, тогда как Oppo Reno5 Pro + Artist Limited появится в продаже.

Создана лимитированная версия в сотрудничестве с известным дизайнером Джошуа Видесом. Тыльная панель выполнена в "сюрреалистическом двухмерном стиле с характерными линиями мазка и нарисованными вручную волнами". Для того, чтобы тыльная крышка сменила цвет по ней необходимо дважды постучать.

Компания заявляет, что в основе электрохромной технологии лежит более 100 патентов и труд инженеров на протяжении трех лет. В итоге удалось создать покрытие толщиной всего 0,15 мм и весом 1,5 грамма. Оно долговечное и гарантированный ресурс работы 30000 раз смены цвета.

Что касается начинки, то Artist Limited полностью повторяет черты «обычного» Oppo Reno5 Pro+. Смартфон поступит в продажу 22 января по цене $689.

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Источник: toutiau