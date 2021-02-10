Oppo Reno8 предложит новый субфлагманский чип от Qualcomm

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Речь о Snapdragon 7 Gen 1

В сети ходят слухи, что Qualcomm готовит преемника Snapdragon 778G, который в соответствии с новой политикой нейминга должен именоваться Snapdragon 7 Gen 1. Это будет ответ американского чипмейкера на Dimensity 8000/8100 от MediaTek.

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Естественно, что уже развернулась негласная гонка между производителями за право первым выпустить смартфон с Snapdragon 7 Gen 1. Среди потенциальных претендентов — Oppo Reno8. Будет ли это базовая версия одноименной серии или «прошка», точной информации нет. Любопытно, что в этой серии компания планирует предложить модель с топовым чипсетом от MediaTek и фирменным нейронным процессором MariSilicon X, который на данный момент является эксклюзивом флагмана Oppo Find X5 Pro.

По слухам, Oppo Reno8 должны укомплектовать 120-герцовым дисплеем с врезанной в него селфи-камерой Sony IMX709 на 32-мегапикселя и обещана тройная тыльная камера 50 Мп (Sony IMX766) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп.

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О системе на чипе Snapdragon 7 Gen 1 известно, что она будет изготовлена по нормам 4-нанометровой технологии, предложит графическую подсистему Adreno 662 и восемь вычислительных ядер, из которых четыре высокопроизводительных Cortex-A710 с пиковой частотой 2,36 ГГц и квартет ядер Cortex-A510, работающие на частоте Cortex-A510.

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Источник: weibo