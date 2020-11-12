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Oppo решила помочь заряжать аккумулятор правильно

12.11.2020 624 1

В Color OS 11 решили проблему ночной перезарядки

Многие владельцы не выпускают свои смартфоны из рук чуть ли не весь день, выполняя с их помощью большое количество задач. Естественно, что заряд батареи тает и особо активные юзеры даже не расстаются с зарядкой или их выручают внешние аккумуляторы.

 

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Oppo решила помочь заряжать аккумулятор правильно – фото 1

 

Для большинства же стало ежедневным ритуалом ставить мобильное устройство на ночную зарядку. Так уж вышло, что батарейки не любят максимальных зарядок до 100%, ведь это ускоряет процесс их износа. Излишняя зарядка (перезарядка) крайне негативно сказывается на состоянии аккумулятора и приводит к понижению его емкости. Поэтому стоит не злоупотреблять ночными зарядками, и компания Oppo решила помочь продлить срок службы аккумуляторов.

 

 

В новой фирменной оболочке Color OS 11 предложили функцию Battery Guard. Ее задача — защита аккумулятора от перезаряда. При постановке смартфона на ночную зарядку он зарядится до 80%, а оставшиеся 20% доберет уже ближе к моменту срабатывания будильника. Саму функцию ночной зарядки можно активировать в разделе «Батарея» в меню «Настройки».

 

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Источник: twitter

Oppo ColorOS 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.11.2020

Комментарии

Alexey Bobu 0
так в OnePlus уже такое давно вроде бы, но там до 97% заряжает
12.11.2020 13:16

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Oppo решила помочь заряжать аккумулятор правильно