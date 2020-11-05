В сети появилась информация о Oppo Reno5

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Первые подробности о Oppo Reno5

В июне вышли Oppo Reno4 и Oppo Reno4 Pro, в сентябре к ним приcоединился Reno4 SE и в прошлом месяце семейство пополнилось Reno 4F. Если не видели обзор Oppo Reno4 Pro, то обязательно посмотрите, чтобы понять, какие смартфоны создает Oppo. Теперь пришло сообщение, что компания готовится представить уже новое поколение смартфонов серии Reno.

В базе данных TENAA появилась информация о неизвестном смартфоне Oppo и кое-какими сведениями о нем поделился и инсайдер Digital Chat Station. Предполагается, что речь как раз и идет о будущем Oppo Reno5. Среди отличительных черт новинки упомянут аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и многомодульная основная камера с датчиками 64 Мп + 8Мп + 2 Мп + 2 Мп. Важно отметить также то, что работать смартфон будет под управлением Android 11 с оболочкой ColorOS.

Oppo Reno4

Габариты корпуса гаджета составили 159,1х734х7,9 мм и его лицевую панель займет 6,43-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. В качестве аппаратной платформы новинка может получить чип Dimensity 800U с тактовой частотой 2,4 ГГц и поддержкой 5G.

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Когда стоит ждать анонс Oppo Reno5, достоверно неизвестно. Можно лишь строить догадки, что компания не будет откладывать релиз в долгий ящик и представит смартфон до конца нынешнего года.

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Источник: gsmarena