Представили среднего класса Oppo Reno 6Z

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Oppo Reno 6Z получился ничем не примечательным и дорогим

Oppo официально представила новый смартфон в своей серии Reno 6, получивший название Oppo Reno 6Z 5G. Он приходит на смену Oppo Reno 5Z и предложил AMOLED-дисплей, чип от MediaTek, четыре камеры и высокий ценник.

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Построен Oppo Reno 6Z на базе восьмиядерного чипа Dimensity 800U, предлагает аккумулятор емкостью 4310 мАч и операционную систему Android 11 с надстройкой ColorOS 11.1. Оперативной памяти предложили 8 Гб, но благодаря технологии расширения памяти можно получить дополнительные 5 Гб виртуальной оперативки.

В арсенале Oppo Reno 6Z флеш-накопитель на 128 Гб, быстрая зарядка VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, дисплей диагональю 6,4 дюйма и разрешением FullHD+. На экран пришлось 90,8% лицевой поверхности, в него встроили сканер отпечатков пальцев и частота обновления по классике — 60 Гц.

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Для основной камеры приготовили три датчика, где в качестве главного выступает модуль на 64-мегапикселя. Дополняет его широкоугольный сенсор на 8 Мп и 2 Мп датчик для макросъемки. Предложили поддержку Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, 5G, двух симок и GPS. Имеется порт USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

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Источник: mysmartprice