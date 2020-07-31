Oppo Watch с WearOS и быстрой зарядкой выходят на глобальный рынок

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В марте нынешнего года Oppo представила свои смарт-часы Watch, которые до сегодняшнего дня были доступны только в Китае. Теперь их решено вывести на глобальный рынок, но при этом были внесены ряд серьезных корректив в его характеристики.

Китайская альтернатива Apple Watch

Прежде всего, Oppo Watch работают под управлением операционной системы WearOS, тогда как в Поднебесной они доступны с фирменной прошивкой ColorOS Watch. Если в Китае смарт-часы предлагаются с чипами Snapdragon 2500 и Apollo 3, то для глобального рынка первый процессор заменили на Snapdragon 3100. Доступны Oppo Watch в двух версиях: 41 мм с 1,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 360х320 пикселей и 46 мм с AMOLED-экраном диагональю 1,91 дюйма разрешением 476х402 точки.

Фишками новинки стало наличие сразу двух процессоров, поддержка быстрой зарядки и в глобальной версии отказались от eSIM. В арсенале носимого гаджета 1 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 8 Гб, GPS-приемник, адаптеры Bluetooth 4.2 LE, Wi-Fi 802.11n и чип NFC.

Младшая версия получила батарейку емкостью 300 мАч с заявленным временем автономной работы 14 дней в энергосберегающем режиме, а у старшей модели эти параметры равны 430 мАч и 21 день соответственно. Технология скоростной зарядки Watch VOOC полностью зарядит батарейку за 75 минут.

В оснащение Oppo Watch входит оптический датчик частоты сердечного ритма, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик и 3-осевой акселерометр. Корпус часов защищен от воды 5АТМ (46 мм) и 3АТМ (41 мм). В Индии смарт-часы в своей младшей модификации предлагают по цене $200, а за 46-мм версию просят $269. В Великобритании носимый гаджет будут продавать за $300 и $484 соответственно.

Источник: forbes

Oppo готовится к запуску продаж Oppo Watch на глобальном рынке

OPPO готовится представить свои часы на WearOS на глобальном рынке уже совсем скоро