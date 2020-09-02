Определены самые мощные Android-смартфоны по итогам августа

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Snapdragon 865 вне конкуренции среди флагманов, в среднем сегменте Dimensity 820 признан самым мощным

Для AnTuTu публикация рейтинга самых производительных решений на рынке стала традицией, которой разработчики бенчмарка следуют уже несколько лет. Не стали отходить они от нее и в этот раз, опубликовав список самых мощных смартфонов по итогам августа. Составлен он с ориентиром на рынок Поднебесной, где продается множество моделей, которые за пределами Китая недоступны.

Лидером «горячей десятки» стал Xiaomi Mi 10 в топовой модификации 16/512 Гб с результатом 646 730 баллов. Почти на 9 тысяч «попугаев» меньше набрал флагман iQOO 5. А замкнул тройку самых «злых» Asus ROG Phone 3, который единственный среди всех устройств в топ-10 обладает чипом Snapdragon 865+. Всем прочим хватило «мускулов» Snapdragon 865, чтобы оказаться в десятке самых мощных Android-смартфонов.

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Места с четвертого по десятое заняли Black Shark 3S, Vivo X50 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 Pro, iQOO Neo 3 и Redmi K30 Pro. Львиная доля тех, кто попал в рейтинг смогли набрать более 600 тысяч баллов и только iQOO Neo 3 и Redmi K30 Pro не дотянули до этой отметки.

Свой табель рангов существует и среди устройств среднего ценового сегмента. Лидером тут признан Redmi X10 5G с Dimensity 820 и с небольшим отставанием от него идет Redmi X10 Pro 5G с аналогичной аппаратной платформой. Сумел попасть в тройку лучших Honor 30 с Kirin 985 на борту. Этот же процессор позволил Huawei Nova 7 и Nova 7 Pro занять четвертое и пятое место в топ-10.

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С шестой по восьмую позицию заняли Honor X10, Honor 30S и Huawei Nova 7 SE, обладающие одной сходной чертой — чипом Kirin 820. Замкнули рейтинг самых мощных «середнячков» Redmi K30 5G и Oppo Reno4 5G на базе Snapdragon 768G и Snapdragon 765G соответственно.

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Источник: antutu