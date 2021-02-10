Опубликованы характеристики iPhone 14 Pro

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LTPO-экран, продвинутая камера, мощная платформа и быстрая зарядка

В сентябре состоится премьера серии iPhone 14 и до анонса еще достаточно много времени. Но это не мешает инсайдерам сливать в сеть информацию о новинках. На прошлой неделе нам рассказали характеристики iPhone 14 Max, а вчера подоспели сведения о iPhone 14 Pro.

Инсайдер с ником @Shadow_Leak уверяет, что iPhone 14 Pro оснастят 6,06-дюймовым OLED‑экраном разрешением 2532х1170 точек с частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 460ppi. Как и подобает флагману наших дней, тут предложат поддержку технологии LTPO, позволяющей адаптировать частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента.

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Аппаратной основой iPhone 14 Pro станет чипсет Apple A16 Bionic, изготовленный TSMC по нормам 4-нанометровой технологии. Смартфону приписывают 6 Гб оперативной памяти LPDDR5, 128/256/512 Гб/1ТБ постоянной и каркас из титанового сплава. Основная камера предложит три датчика 48 Мп (f/1.3) + 12 Мп + 12 Мп и будет возможность писать 8К видео. Из приятного — быстрая зарядка мощностью 35 Вт. Цена на iPhone 14 Pro может стартовать с отметки $1099.

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Источник: twitter