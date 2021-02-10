Что такое ориентация в телефоне Xiaomi

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Продолжаем делать обзор всех настроек MIUI – разберем, что такое ориентация на Xiaomi

MIUI – идейное продолжение Android. Несмотря на то, что прошивка от Xiaomi местами совсем теряет свою связь с «Зеленым роботом» и создает свою логику расположения многих элементов системы, все-таки MIUI является простым графическим интерфейсом Андроида. А это, в свою очередь, означает, что базовые функции прошивки от Google встроены и в ПО от Xiaomi.

Основная цель современной прошивки смартфона – сделать устройство умным на всех «этапах» его работы. Для этого программные фишки прошивки гармонично сочетаются с различными аппаратными датчиками, чтобы облегчить опыт пользования любым умным гаджетом.

Например, в MIUI встроена поддержка автоматического определения ориентации положения смартфона. Такой функциональностью обладает раздел настроек MIUI под логичным названием «Ориентация». Давайте рассмотрим, как ей управлять и что сделать, если она работает на вашем Xiaomi некорректно.

Для чего нужен раздел «Ориентация» в вашем Xiaomi?

«Ориентация» также известна в народе как «Автоповорот экрана». По сути, это привычное для нас название и предоставляет полное понимание принципа работы «Ориентации».

При активации данной опции ваш смартфон будет подстраивать отображение информации на экране в зависимости от того, как вы держите устройство в руках: либо в вертикальном, либо в горизонтальном варианте.

Так выглядят настройки MIUI в горизонтальном положении

Включаем Автоповорот на Xiaomi

Из коробки Автоповорот, к сожалению, не активирован, но включить его очень просто. Самый очевидный способ – опустить шторку.

Среди ярлыков быстрого доступа вы обнаружите пиктограмму с изображением маленького замка и обведенной вокруг него стрелки – именно эта иконка нам и нужна. Под ней вы найдете надпись Блокировка ориентации, и она будет «гореть» акцентным (синим) цветом. Это означает, что блокировка активирована – просто нажимаем на данный значок, чтобы снять эту блокировку.

Все, теперь смартфон будет «поворачивать» в зависимости от того, как вы будете его располагать в пространстве.

Что может повлиять на работу «Ориентации»?

Чаще всего сбой в работе Ориентации связан с мелкими программными багами внутри системы, что легко решается простой перезагрузкой.

Однако иногда перезагрузка может не помочь. Так как правильную работу Автоповорота на Xiaomi обеспечивает специальный датчик внутри смартфона, то наиболее очевидной причиной сбоя «Ориентации» является поломка этого самого датчика.

Давайте рассмотрим, как проверить работоспособность датчика.

Проверяем, не сломан ли датчик Ориентации

Для проверки датчика нам необходимо войти в инженерное меню. Напомним, что не так давно мы делали подробный текст о данном разделе смартфонов Xiaomi – советуем ознакомиться и с ним.

Вводим необходимую команду, попадаем в инженерное меню и ищем пункты «Gyroscope» и «Accelerometer». Заходим в каждый из них и пробуем покрутить смартфон в руках. Если вы заметили, что цифры на экране в данных тестах меняются, значит, датчики работают корректно.

Если же цифры не менялись, то, к сожалению, ваш смартфон нуждается в более глубокой диагностике и, возможно, в ремонте. Очевидно, что с этим вам смогут помочь только в специализированном сервисном центре.

Вот таким простым способом можно узнать причину отказа работы Автоповорота на вашем Xiaomi.