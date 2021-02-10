Основной модуль камеры Galaxy S23 Ultra будет отвечать за зум в Vivo X100 Pro+

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То, что корейцы используют как основу, у китайцев только второстепенный модуль

Большинство топовых камерофонов от китайцев и корейцев были анонсированы в первой половине года. Единственным смартфоном, который ожидается в этом году и сможет составить достойную конкуренцию, этим фотомонстрам остался представитель американской школы смартфоностроения Pixel 8 Pro.

Но большинство его характеристик уже известно и революции от него ожидать не следует. Сейчас больший интерес вызывает следующее поколение фотофлагманов от китайцев, обещающих еще более интересные характеристики, чем их предшественники. Самые впечатляющие спецификации ожидаются у будущего Vivo X100 Pro+.

Vivo X90 Pro+

Немного добавил интриги информатор Digital Chat Station, утверждающий, что смартфон оснастят телемодулем с 200-Мп сенсором Samsung HP2 или HP3. Мы тестировали Vivo X90 Pro+, и там сочетание 64 Мп модуля и 3.5x оптики дает очень качественные результаты приближения.

С таким большим по размеру модулем и хотя бы 3-х оптикой вообще можно получить просто невероятные фото и видео. Недавно стало известно, что Vivo X100 Pro+ анонсируется в рамках отдельного мероприятия чуть позже обычных смартфонов 100 серии в первом квартале 2024 года.

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Источник: weibo