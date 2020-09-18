От угроз перешли к действиям: WeChat и TikTok под запретом в США

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WeChat и TikTok станут изгоями в США с 20 сентября

До недавнего времени оставалась надежда, что Белый дом не пойдет на обострение конфликта с собственниками популярных приложений TikTok и WeChat, компромисс будет найден. Но терпение Дональда Трампа иссякло, и он от угроз решил перейти к делу.

20 сентября в США вступит в силу запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok. Об этом заявило Министерство торговли США. Из американских магазинов App Store и Google Play Store будут удалены эти приложения и пользователи не смогут устанавливать их на свои устройства. Кроме того, все работающие в Америке магазины приложений также не должны предлагать их для скачивания.

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По словам главы ведомства, они выпустят соответствующий приказ и этот шаг был предпринят «по указанию президента». Он также заявил, что запрет «доказывает то, что президент США сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать национальную безопасность и защитить американцев от угроз Компартии Китая». По словам чиновника, коммунистическая партия продемонстрировала, что она использовала эти приложения с целью создания угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Со своей стороны, власти не будут понуждать рядовых пользователей удалять уже предустановленные на устройства TikTok и WeChat, но они надеются на сознательность американцев, а также в будущем они столкнуться со сбоями и задержками в работе этих утилит.

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Запрет больнее всего ударит по TikTok, чья армия пользователей насчитывает 100 млн человек в США. Аудитория же мессенджера WeChat куда скромнее — 19 млн. Безусловно, остается шанс, что Трамп сменит гнев на милость и откажется от блокировки. Но в то, что это произойдет, верится слабо, учитывая то, что у этого решения есть политическая подоплека. В гонке за пост Президента США ему важно показать американцам, как он печется о них и национальная безопасность страны для него главный приоритет.

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Источники: engadget, theverge, cnn