Новый претендент на покупку TikTok – Oracle

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Эпопея с покупкой TikTok продолжается – подключился и крупный производитель ПО Oracle.





Похоже, до обозначенного дедлайна покупки американской компанией TikTok нас ждет много интересных поворотов событий. Пока Microsoft не может решить, покупать ли часть китайского компании или все сразу, а Twitter то соглашается на переговоры, то отказывается, к делу решила подключиться компания Oracle. Один из крупнейших производителей ПО выразил заинтересованность в приобретении TikTok, согласно Financial Times.

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Как сообщается, гендиректор Oracle Ларри Эллисон уже провел предварительные переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, и «серьезно рассматривает» вопрос о приобретении активов соцсети в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.





Не так давно мы писали о том, что Президент Трамп издал указ, предписывающий компании ByteDance продать свою франшизу в США в течение 90 дней. Financial Times отмечает, что соучредитель Oracle Ларри Эллисон является одним из немногих миллиардеров, работающих в технической области, которые открыто поддерживают Трампа. Повлияет ли это на благосклонность Трампа – неизвестно.

Сделка по покупке части TikTok уже является юридически очень сложной. До сих пор компания Microsoft считалась лидером в поисках американского покупателя. Financial Times подтверждает ранее опубликованную информацию The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Twitter также проявил интерес на ранней стадии, но, как утверждается, у компании ожидаемо были серьезные опасения по поводу своих финансовых возможностей.

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Цена сделки до сих пор неизвестна, но, похоже, если TikTok будет приобретен, это станет одной из самых дорогих покупок в современной истории США.





Источник: Reuters