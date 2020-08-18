Где купить дешевле?

Новый претендент на покупку TikTok – Oracle

18.08.2020 237 1

Эпопея с покупкой TikTok продолжается – подключился и крупный производитель ПО Oracle.

Новый претендент на покупку TikTok – Oracle – фото 1

 

Похоже, до обозначенного дедлайна покупки американской компанией TikTok нас ждет много интересных поворотов событий. Пока Microsoft не может решить, покупать ли часть китайского компании или все сразу, а Twitter то соглашается на переговоры, то отказывается, к делу решила подключиться компания Oracle. Один из крупнейших производителей ПО выразил заинтересованность в приобретении TikTok, согласно Financial Times.

 

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Как сообщается, гендиректор Oracle Ларри Эллисон уже провел предварительные переговоры с материнской компанией TikTok, ByteDance, и «серьезно рассматривает» вопрос о приобретении активов соцсети в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

 

Новый претендент на покупку TikTok – Oracle – фото 2

 

Не так давно мы писали о том, что Президент Трамп издал указ, предписывающий компании ByteDance продать свою франшизу в США в течение 90 дней. Financial Times отмечает, что соучредитель Oracle Ларри Эллисон является одним из немногих миллиардеров, работающих в технической области, которые открыто поддерживают Трампа. Повлияет ли это на благосклонность Трампа – неизвестно.

 

Сделка по покупке части TikTok уже является юридически очень сложной. До сих пор компания Microsoft считалась лидером в поисках американского покупателя. Financial Times подтверждает ранее опубликованную информацию The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Twitter также проявил интерес на ранней стадии, но, как утверждается, у компании ожидаемо были серьезные опасения по поводу своих финансовых возможностей.  

 

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Цена сделки до сих пор неизвестна, но, похоже, если TikTok будет приобретен, это станет одной из самых дорогих покупок в современной истории США.  

 

Новый претендент на покупку TikTok – Oracle – фото 3

 

Источник: Reuters

TikTok Oracle Twitter Microsoft
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 18.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Богдан 2
Честно говоря, тема с покупкой TikTok позаеб.....когда купят, тогда и расскажите, а все эти гадания, нафиг не нужны. Конечному потребителю пофиг кому будет принадлежать сервис
18.08.2020 11:05
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Новый претендент на покупку TikTok – Oracle