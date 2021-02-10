От железа к софту — путь для спасения Huawei

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Huawei стоит всерьез взяться за создание программных продуктов

Удар, который США нанесли по Huawei, серьезно навредил ей. Но основной бизнес в области инфраструктуры не уничтожен и компания пытается найти другие направления для развития. Одно из них, свиноводство (и это не шутка). А еще, чтобы удержаться на плаву и из-за невозможности создавать передовое железо, компании стоит сместить акцент с аппаратных решений на программные.

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По крайней мере, такую мысль высказал глава и основатель Huawei Рен Чжэнфэй в своей внутренней служебной записке, которую он разослал сотрудникам компании. Каким-то образом она попала в руки журналистов Reuters, и они предали огласке ее содержание. В частности, Рен Чжэнфэй призывает сотрудников «осмелиться возглавить мир» в области программного обеспечения. По его мнению, будущие программные разработки будут «находиться вне контроля США, мы получим большую независимость и автономию».

Похоже, что компания уже активно претворяет в жизнь это решение и предстоящий выход HarmonyOS — один из шагов в этом направлении. Напомним, что на 2 июня компания назначила анонс своей операционной системы и рассчитываем узнать о планах по ее продвижению, а также, возможно, компания назовет тех партнеров, которые поверили в HarmonyOS и начнет устанавливать ее на свои устройства.

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Источник: reuters