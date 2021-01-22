Отгадай загадку от Xiaomi. Ловите три подсказки

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Xiaomi разослала приглашение на презентацию смартфона с тремя наводками

На что только не идут производители, только бы привлечь внимание к своим продуктам. Так, китайские смартфоностроители особо заморачиваются с исполнением приглашений на свои пресс-мероприятия, заставляя иногда теряться в догадках что бы это значило. Особо отличалась на этом поприще Meizu, которая то шлемы военные рассылала, то кружки, то кирпичи, а один раз и вовсе прислала журналистам в коробке с приглашением кусок мяса.

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Теперь пришел черед Xiaomi удивлять и загадывать ребус. Так, американский блогерша Isa does tech опубликовала фоточки приглашения на мероприятие, которое китайская компания проведет 8 февраля. Сама коробка с приглашением оформлена пафосно и «дорого-богато», где текст выполнен в золотистом цвете. На нем изображен кубок, декорированный лавровыми ветками и изображением киноленты. Само приглашение указывает на то, что компания намерена показать «смартфон для киносъемки».

Но самым интересным оказалось содержимое коробки. Внутри блогер нашел солнцезащитные очки, оригами единорога и волчок. Какой смысл в эти три предмета вложили китайцы, остается только догадываться. Возможно, они как-то связаны с известными кинолентами. Так, в комментариях пользователи предположили, что солнцезащитные очки отсылают нас к трилогии матрица, где активно использовали slo-mo эффекты, волчок из фильма «Начало» может символизировать систему стабилизации изображения. А единорог может указывать на киноленту «Бегущий по лезвию», изобилующую визуальными эффектами.

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Что же на самом деле хотела донести Xiaomi этими предметами, узнаем 8 февраля. Компания устроит глобальный релиз Xiaomi Mi 11?

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Источник: twitter