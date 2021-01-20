Геймерский смартфон появится и у Redmi

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Redmi анонсирует появление флагманского игрового смартфона по адекватной цене

Несмотря на все проблемы из-за пандемии коронавируса, сбои в работе цепочки поставок и падение рынка смартфонов, Xiaomi вместе со своими суббрендами порадовали множеством новинок. Какие-то смартфоны оказались удачными, какие-то оказались провальными. А были еще носимые гаджеты, ноутбуки, телевизоры, аксессуары, разнообразные умные гаджеты и прочие вещи. В целом 2020 год оказался насыщенным на новинки и запомнился тем, что впервые за свою историю Xiaomi смогла дотянуться до третьей строчки рейтинга лучших смартфоностроителей.

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Судя по всему, 2021 год не станет менее насыщенным. Компания полна решимости всерьез и надолго обосноваться в тройке лучших производителей мобильных устройств. Поможет в этом и Redmi, которая в скором времени отметится анонсом серии Redmi K40. Глава «дочки» Лю Вейбинг на своей странице в Weibo также сообщил о том, что именно они первыми представят смартфон с новым чипом Dimensity 1200. Судя по всем предсказаниям, речь идет о уже упомянутом Redmi K40.

Среди прочего топ-менеджер заявил, что смартфоны 2021 года выпуска будут отличаться разнообразием используемых чипов, которые выйдут в рамках разных сегментов и предложат различное позиционирование. Лю Вейбинг подтвердил, что анонс серии Redmi K40 состоится в феврале. А самое, пожалуй, любопытное, что он заявил о том, что в модельном ряду Redmi появится «первый флагманский игровой смартфон» по цене, «от которой сложно отказаться». Что это будет за модель и какие черты будут выдавать в ней геймерский нрав, не сообщается.

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Источник: androidauthority