Бета-версия Android 11 Developer Preview показала OnePlus 8T

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Изображение OnePlus 8T удалось найти в недрах прошивки

Вот уже несколько лет подряд OnePlus взяла за правило представлять сначала титульный флагман, а спустя полгода обновлять его и выводить новую версию аппарата с индексом «Т». Таким образом «дочка» BBK Electronics пытается сделать так, чтобы ее флагманы не теряли актуальности, и она могла привносить в них свежий «ветер перемен».

Нет никаких предпосылок полагать, что в этом году компания откажется от это стратегии несмотря на то, что взяла курс множить модельный ряд устройств за счет выпуска более доступных моделей. Поэтому в будущем нас ждет осенний дебют OnePlus 8T. До сегодняшнего дня о новинке не было почти ничего слышно. Разве что мелькали в сети слухи, что обновленный флагман получит быструю 65-ваттную зарядку.

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И вот вчера умельцы «распотрошили» прошивку Android 11 Developer Preview для OnePlus 8 и нашли там упоминание о OnePlus 8T, как об обладателе 64 Мп датчика в основной камере и есть поддержка записи видео 8К. Более того, они смогли заполучить изображение лицевой стороны новинки, которое позволяет понять, что кардинального ухода от экстерьера предшественника не случится. Это вновь будет аппарат с тонкорамочным дисплеем с врезанной в верхний левый угол фронталкой.

Кстати, найти какие-либо «следы» OnePlus 8T Pro в прошивке не удалось. Потому ставим пока под вопросом перспективу выхода этой модели. Что касается OnePlus 8T, то почти наверняка произойдет смена аппаратной платформы Snapdragon 865 на разогнанную Plus-версию и в основной камере предложат перископ.

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Источник: oxygenupdater