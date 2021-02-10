Озвучена дата глобального релиза серии Realme GT 2

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Realme решила устроить анонс флагманской серии на MWC 2022

Сегодня состоялась премьера Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. Сами новинки не стали сюрпризом, о них многое было известно еще до анонса. Но кое-что интересное на сегодняшней презентации удалось разузнать. Во-первых, мы узнали, во сколько оценили новинки, а во-вторых — компания рассказала о планах глобального релиз линейки Realme GT 2.

Производитель сообщил, что намерен принять участие в ежегодной международной выставке MWC 2022, которая стартует в Барселоне 28 февраля и продлится до 3 марта. В первый же день старта техношоу компания и проведет свою презентацию, на которой намерена представить устройства серии realme GT 2. Продажи же смартфонов стартуют в марте и тогда же будут объявлены ценники на них в различных регионах.

Напомним, что Realme GT 2 обладает 6,62-дюмовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, процессором Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб встроенной. В активе смартфона батарейка на 5000 мАч, быстрая зарядка на 65 Вт, NFC, операционная система Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0 и тройная тыльная камера 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Realme GT 2 Pro уже щеголяет чипом Snapdragon 8 Gen 1, основной камерой 50 Мп + 50 Мп +2 Мп, AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма разрешением WQHD+ и фронтальная камера на 32 Мп. Есть версия с 12/512 Гб памяти, стереодинамики, модуль NFC и фирменная оболочка Realme UI 3.0 на основе Android 12.

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Источник: realme