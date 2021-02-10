Пандемия закончилась, а приложение осталось: Clubhouse пытается удержаться на плаву, внедрив новую функцию голосовых чатов для друзей

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Сработает ли это?

Clubhouse меняет способ работы, чтобы больше людей снова общались в приложении. Платформа социальных медиа, некогда популярная благодаря публичным аудиочатам, теперь сосредоточена на меньших группах, основанных на друзьях. Они называют эти группы "чатами", где вы можете оставлять голосовые сообщения людям, которых вы знаете, и их друзьям. Это что-то вроде Snapchat, но для голоса.

Включение канала текстовых разговоров станет большим успехом для компании. Clubhouse также приостанавливает свою функцию текстовых сообщений. Теперь, если вы хотите отправить приватную заметку, вы запишете голосовое сообщение или то, что программа называет «голосовой почтой».

Это изменение произошло после того, как Clubhouse потерял много пользователей. Во время пандемии к программе присоединились миллионы людей, но их количество уменьшилось, когда все начали возвращаться к нормальной жизни. В начале этого года компании даже пришлось уволить половину своего персонала, что также произошло со многими другими компаниями.

Итак, какая здесь цель? Clubhouse говорит, что главное – настоящие разговоры и новые друзья. Они полагают, что люди хотят более личного способа общения в Интернете. Но есть определенный риск. Вернутся ли люди в Clubhouse за новыми впечатлениями? Компания делает "большую ставку" и надеется, что она окупится.

Большой вопрос в том, сделают ли эти изменения Clubhouse снова популярным. Это смелый шаг и компания это знает. Время покажет, сработает ли это.

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Источник:theverge