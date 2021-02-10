Патриотичный LeTV S1 поступил в продажу: характеристики и цена

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LeTV S1 история для рынка Китая

LeTV не так давно заявила, что возвращается на рынок электроники. Начала с телевизоров и чуть позже к ним присоединился смартфон. 27 сентября новинку LeTV S1 презентовали, а сегодня она поступила в продажу. Это позволило узнать все ее характеристики и цену.

Компания сразу очертила круг тех, для кого подойдет LeTV S1 — школьники, курьеры, таксисты и пожилые люди. Другими словами — это те, кому нужен простой и начального уровня смартфон. Он заключен в корпус с габаритами 163,6х75,5х9,7 мм и на передней панели установили 6,53-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек.

Построен LeTV S1 на 12-нанометровом 5G-чипе UNISOC Tiger T7510, который в AnTuTu набирает около 244 тысяч баллов. Батарея емкостью 4900 мАч с зарядкой мощностью 10 Вт, есть фронтальная камера на 8 Мп и тройная тыльная 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Смартфон поддерживает Huawei HMS Core.

Памяти не пожалели, предложив 8 Гб оперативной и 256 Гб постоянной. Есть одна вещь, которую компания активно форсит — LeTV S1 полностью создан из комплектующих, произведенных китайскими компаниями. Процессор, память, дисплей, камеры — все это компоненты, появившиеся в рамках политики импортозамещения.

Новинка как демонстрация того, что Китай способен создать смартфон без западных технологий. Да, по техническим характеристикам он не готов тягаться с большинством Android-устройств. Но это только начало. Китайцы ребята ушлые и трудоголики, которые к тому же быстро учатся.

Всем патриотично настроенным жителям Поднебесной предлагают отдать за LeTV S1 сумму $247. В подарок полагаются еще беспроводные наушники.

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Источник: mydrivers