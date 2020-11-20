Павел Дуров критикует iPhone 12 Pro и уверен, что Apple обречена

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Основатель Telegram позволил себе очередной выпад в сторону Apple

Отношения Павла Дурова и Apple далеки от теплых. Основатель Telegram не раз набрасывался с критикой на Apple. И нужно признать, что эти выпады всегда собирали живую реакцию мировой общественности.

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Так, ранее он в достаточно прямолинейной форме обвинил Apple в том, что она обирает разработчиков, взимая с них 30% комиссию с транзакций внутри приложений. И, похоже, не без его инициативы Telegram решил апеллировать к Еврокомиссии с просьбой разобраться в том беспределе, который компания устроила на рынке iOS-приложений.

И вот теперь пришел черед для очередного укола в адрес Apple со стороны Павла Дурова. На этот раз он «прошелся» по iPhone 12 Pro. На своей странице в Twitter он опубликовал пост, в котором назвал этот смартфон невероятно неуклюжим устройством. По его словам, новинка ощущается и смотрится как увеличенная копия iPhone 5 2012 года выпуска, но при этом обладает уродливым блоком камер, торчащих на разной высоте.

Досталась порция критики и «моноброви», а также широким рамкам по периметру дисплея из-за чего соотношение дисплея к корпусу очень низкое. Резюмировал свою отношение к новинке Павел Дуров тем, что заявил, что она ощущается как устаревший аппарат.

Он убежден, что на протяжении 9 лет с момента смерти Стива Джобса, Apple живет за счет технологий и репутации, которые заработаны им и не предлагает каких-либо новаций. Поэтому неудивительно, что в начале нынешнего года продажи iPhone просели на 21%. Если компания продолжит работать в том же духе, то через 7-10 лет ее рыночная доля будет незначительной.

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Дуров, как бы мы к нему не относились, нередко говорит правильные, пусть и излишне резкие и непопулярные вещи. Все вышеперечисленные им доводы звучат логично и отражают реальное положение дел по части новых айфонов. Другое дело, что предрекать достаточно скорый крах Apple, все же преждевременно. Достаточно ей создать один удачный смартфон и ее армия адептов вновь организует ажиотаж и давки в магазинах ради чудообладения новеньким iPhone. А заодно и позволит неплохо заработать на продажах смартфона.

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Источник: telegram