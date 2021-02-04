Печальные новости: грядет дефицит чипов Qualcomm

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Qualcomm предупредила, что чипов на всех не хватит в первой половине 2021 года

На днях прозвучал первый тревожный звоночек — производители смартфонов будут испытывать дефицит платформ Qualcomm. И прозвучал он от самого чипмейкера, который предупредил, что не сможет удовлетворить спрос на мобильные чипы. Дефицит однокристальных систем может возникнуть из-за того, что TSMC и Samsung, которые производят чипы Snapdragon, не смогут удовлетворить возросший спрос на них. У них попросту не хватает производственных мощностей.

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В теории ситуация может нормализоваться во второй половине этого года, но первая половина 2021 года пройдет под аккомпанемент нехватки систем на чипе. Линии загружены под завязку и производители смартфонов расхватывают все, до чего могут дотянуться.

После объявления о грядущем дефиците процессоров Qualcomm, многие стали строить догадки, что после кризисного 2020 года компания попросту не могла не знать о том, что после стабилизации ситуации на рынке резво возрастет спрос на чипы. Возможно, проблема не в том, что партнеры не могут осилить необходимый заказ на продукцию, а попросту Qualcomm, как искусный пиарщик нагнетает ситуацию и повышает ценность своих процессоров, чтобы продать их втридорога и неплохо нажиться.

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Как на самом деле обстоят дела можно будет судить по итогам работы в первой половине нынешнего года. Но есть вероятность, что произойдет перераспределение заказов и ряд компаний могут переметнутся к MediaTek. Естественно, при условии, что тайваньский чипмейкер, который также «завязан» на TSMC сможет удовлетворить спрос. В прошлом году компания уже заявляла о том, что у нее наблюдается дефицит 4G-чипов и все усилия направлены на производство чипсетов с поддержкой 5G.

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Источник: bloomberg