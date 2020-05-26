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Apple собирается добавить в новые версии своих AirPods датчики освещения для отслеживания таких данных, как уровень кислорода в крови и частота сердечных сокращений, что позволит наушникам AirPods помогать хозяину при возникновении различных проблем со здоровьем.

DigiTimes сообщает, что Apple поручила поставщику ASE Technology изготовить партию датчиков внешней освещенности. Скорее всего, в AirPods их будут использовать ещё и для мониторинга количества шагов и движений головы.﻿

Мы уже видели похожую технологию в Galaxy S9. Тогда смартфон пропускал свет через кожу, а затем исходя из изменений в свете собирал статистику по сердцебиению.



Однако использование этого датчика в AirPods именно так, учитывая их текущий вид, размер и положение в ухе маловероятно, ведь это очень непросто реализовать.

Зачем это нужно

Apple может использовать датчики внешней освещенности для контроля уровня кислорода в крови, чтобы измерять физическую форму человека, однако полученные данные также могут быть использованы для выявления таких состояний здоровья, как апноэ во время сна.



Apple уже работает над обнаружением и предотвращением сердечных заболеваний с помощью функции ЭКГ в Apple Watch Series 5 и, по слухам, уже проводит тесты подобных технологий в фирменных наушниках AirPods.﻿

Источник: gsmarena